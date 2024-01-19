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Роналду: мне скоро 39, а я обхожу по голам таких молодых животных, как Холанд

Роналду: мне скоро 39, а я обхожу по голам таких молодых животных, как Холанд
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей результативности.

«Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне. Представьте, что я обхожу таких молодых животных, как Холанд… Я горжусь этим. А мне скоро будет 39!

Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда 50 забитых мячей.

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