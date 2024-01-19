Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Globe Soccer Awards признала Эдерсона лучшим вратарём 2023 года

Globe Soccer Awards признала Эдерсона лучшим вратарём 2023 года
Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес признан лучшим голкипером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами Эдерсона в борьбе за эту награду стали: Ясин Боно («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Мик Меньян («Милан), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

В минувшем сезоне Родри принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 19 из которых он отыграл «на ноль». В составе «Манчестер Сити» бразилец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Напомним, победители в различных номинациях от Globe Soccer Awards определяются путём голосования. Эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Материалы по теме
Globe Soccer Awards признала Родри лучшим полузащитником 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android