Globe Soccer Awards признала Эдерсона лучшим вратарём 2023 года

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес признан лучшим голкипером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами Эдерсона в борьбе за эту награду стали: Ясин Боно («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Мик Меньян («Милан), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

В минувшем сезоне Родри принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 19 из которых он отыграл «на ноль». В составе «Манчестер Сити» бразилец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Напомним, победители в различных номинациях от Globe Soccer Awards определяются путём голосования. Эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.