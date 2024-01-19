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Globe Soccer Awards признала Родри лучшим полузащитником 2023 года

Globe Soccer Awards признала Родри лучшим полузащитником 2023 года
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес признан лучшим полузащитником по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами Родри в борьбе за эту награду стали: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Педри («Барселона»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Напомним, победители в различных номинациях от Globe Soccer Awards определяются путём голосования. Эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Ранее было объявлено, что полузащитник мадридского «Реала» признан лучшим молодым игроком по итогам 2023 года.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. В составе «Манчестер Сити» испанец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании Родри выиграл Лигу Наций.

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