Итоги Globe Soccer Awards: Холанд — лучший игрок, а у Роналду победы в трёх номинациях
Завершилась церемония награждения Globe Soccer Awards по итогам 2023 года. Мероприятие прошло в Дубае (ОАЭ).
Все победители номинаций на церемонии награждения Globe Soccer Awards 2023:
- Лучший тренер 2023 года — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Лучший вратарь 2023 года — Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
- Лучший полузащитник 2023 года — Родри («Манчестер Сити» и сборная Испании);
- Лучший молодой игрок 2023 года — Джуд Беллингем («Реал» Мадрид и сборная Англии);
- Лучший игрок 2023 года — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Лучшая футболистка 2023 года — Айтана Бонмати («Барселона» и сборная Испании);
- Лучший игрок Ближнего Востока 2023 года — Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии);
- Обладатель премии Марадоны как лучший бомбардир 2023 года — Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии);
- Лучший игрок 2023 года по мнению болельщиков — Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии);
- Лучшая команда 2023 года — «Манчестер Сити».
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