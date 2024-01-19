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Итоги Globe Soccer Awards: Холанд — лучший игрок, а у Роналду победы в трёх номинациях

Итоги Globe Soccer Awards: Холанд — лучший игрок, а у Роналду победы в трёх номинациях
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Завершилась церемония награждения Globe Soccer Awards по итогам 2023 года. Мероприятие прошло в Дубае (ОАЭ).

Все победители номинаций на церемонии награждения Globe Soccer Awards 2023:

  • Лучший тренер 2023 года — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
  • Лучший вратарь 2023 года — Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
  • Лучший полузащитник 2023 года — Родри («Манчестер Сити» и сборная Испании);
  • Лучший молодой игрок 2023 года — Джуд Беллингем («Реал» Мадрид и сборная Англии);
  • Лучший игрок 2023 года — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • Лучшая футболистка 2023 года — Айтана Бонмати («Барселона» и сборная Испании);
  • Лучший игрок Ближнего Востока 2023 года — Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии);
  • Обладатель премии Марадоны как лучший бомбардир 2023 года — Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии);
  • Лучший игрок 2023 года по мнению болельщиков — Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии);
  • Лучшая команда 2023 года — «Манчестер Сити».
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