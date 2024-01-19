Эрлинг Холанд стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award. Об этом сообщает официальный сайт премии.

На звание лучшего футболиста 2023 года претендовали 30 футболистов: Николо Барелла, Хулиан Альварес, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Яссин Боно, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Антуан Гризманн, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Ким Мин Джэ, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Андре Онана, Виктор Осимхен, Родри, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Винисиус Жуниор, Бернарду Силва, Мохамед Салах.

Ранее нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. Также в прошлом году он завоевал награду «Золотой мяч».

Напомним, Холанд в минувшем сезоне вместе с «Манчестер Сити» выиграл три трофея — Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Эрлинг принял участие в 53 матчах и забил 52 гола в составе «горожан».