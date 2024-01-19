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Сенегал обыграл Камерун во 2-м туре Кубка Африки, Мане забил гол

Сенегал обыграл Камерун во 2-м туре Кубка Африки, Мане забил гол
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Закончился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Сенегала и Камеруна. Команды играли на стадионе «Ямусукро». Матч в прямом эфире показывал Окко. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сенегала Исмаила Сарр. На 71-й минуте полузащитник Хабиб Диалло удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто сократил отставание гостей до одного мяча. На 90+5-й минуте гол забил нападающий Сенегала Садио Мане.

После двух туров группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала набрала шесть очков и занимает первое место в квартете С. Сборная Камеруна набрала одно очко и занимает третье место.

В 1-м туре сенегальская национальная команда разгромила Гамбию со счётом 3:0. В свою очередь, сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей (1:1). Таким образом, Сенегал с тремя очками занимает первое место в группе С. Сборная Камеруна расположилась на третьей строчке, имея одно очко в активе.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 20:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 1
Камерун
1:0 Сарр – 16'     2:0 Диалло – 71'     2:1 Кастеллетто – 83'     3:1 Мане – 90+5'    
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