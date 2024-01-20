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Тренер «Спартака» Абаскаль может продолжить карьеру в испанском «Кадисе»

Тренер «Спартака» Абаскаль может продолжить карьеру в испанском «Кадисе»
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Испанский «Кадис», выступающий в Ла Лиге, заинтересован в услугах главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает журналист Анхель Гарсия Альварес в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, наставник красно-белых является главным претендентом на замену Серхио Гонсалесу, который возглавляет команду на текущий момент.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 15 туров испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и расположился на 18-й строчке. В последних пяти турах Ла Лиги подопечные Гонсалеса не одержали ни одной победы — три ничейных результата и два поражения.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.

Турнирная таблица Ла Лиги
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