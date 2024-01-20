Суверенный фонд Саудовской Аравии может стать совладельцем «Милана»

Саудовский PIF (суверенный фонд благосостояния) настроен приобрести контрольный пакет акций «Милана» до конца сезона. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, PIF (точнее, принадлежащая ему нефтяная компания Saudi Aramco) надеется до конца сезона закрыть сделку по выкупу у RedBird Capital «Милана». Фонд может заплатить 1,6 млрд евро за контрольный пакет акций.

Напомним, что два месяца назад первое лицо «Милана» Джерри Кардинале и генеральный директор клуба Джорджо Фурлани ездили на встречи в Саудовскую Аравию. Теперь же эмиссары PIF-Aramco отправились в противоположном направлении. Отмечается, что Кардинале в краткосрочной перспективе не будет заинтересован в том, чтобы договариваться с саудовцами.

В текущем сезоне после 20 туров Серии А «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Также в феврале клуб продолжит еврокубковое шествие в стыковых матчах Лиги Европы, где сойдётся с французским «Ренном».

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