Дидье Дрогба обратился к Жозе Моуринью после его увольнения из «Ромы»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал пост Жозе Моуринью, с которым он раньше работал.

«Маэстро навсегда», – написал Дрогба под постом с прощанием португальца с «Ромой», откуда его уволили на этой неделе.

20 июля 2004 года Дрогба перешёл в «Челси» Моуринью из «Марселя». Ивуарийский нападающий играл за синих до 2012 года, а затем вернулся в клуб в 2014 году. Под руководством Моуринью Дрогба трижды выиграл АПЛ с «Челси» — в 2005, 2006 и 2010 годах. Большинство матчей в своей карьере нападающий сыграл именно за лондонцев. На его счету 164 гола и 88 ассистов в 381 матче.

Напомним, об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно 16 января. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место.

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