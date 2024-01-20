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Фанаты сделали невероятный перформанс Лионелю Месси, собрав его фигуру из дронов на небе

Фанаты сделали невероятный перформанс Лионелю Месси, собрав его фигуру из дронов на небе
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В ночь с 19 на 20 января мск в Сальвадоре состоялся товарищеский матч между клубом американской МЛС «Интер Майами» и национальной командой Сальвадора. Игра завершилась с ничейным счётом 0:0. Фанаты американского клуба перед матчем устроили невероятный перформанс своему капитану и лидеру, нападающему Лионелю Месси.

Болельщики запустили в небо десятки светящихся дронов, собрав их в фигуру легендарного футболиста, обращающегося к небесам. Данный жест характерен для празднования голов Месси, так он воздаёт должное своей покойной бабушке, внёсшей весомый вклад в становление великого футболиста на ранних этапах его карьеры.

Напомним, сегодня впервые в истории клуба и впервые за долгое время бывшие партнёры по «Барселоне»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, провели матч вместе.

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