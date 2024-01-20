«Я украл его у «Спартака». Бывший вице-президент «Галатасарая» — о трансфере Йылмаза

Бывший вице-президент «Галатасарая» Абдуррахим Албайрак вспомнил, как в 2012 году подписал в команду нападающего Бурака Йылмаза.

«Бурак в то время играл за за «Трабзонспор». Я созвонился с их президентом, но тот наотрез отказался продавать мне его даже за € 10 млн из-за того, что ранее мы подписали у них Энгина Байтара и Cельчук Инана.

Мы находились на сборах за границей, ко мне подошёл Сельчук и сказал: «Абдуррахим, ты сможешь сделать это. Бурак уехал в московский «Спартак», они близки к трансферу. Мы должны подписать Йылмаза, пусть эту сумму вычтут из моей зарплаты». Тогда я буквально украл его со сборов московского «Спартака», — приводит слова Албайрака TRT Spor.

Бурак Йылмаз играл за «Галатасарай» с 2012 по 2016 год. В 2023 году он завершил карьеру и с октября по ноябрь того же года исполнял обязанности главного тренера «Бешикташа».