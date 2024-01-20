Дмитрий Комбаров прокомментировал своё назначение в «Спартак-2»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Спартака-2».

«Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2». Думаю, нас ждёт хорошая и продуктивная работа.

Какой Дмитрий Комбаров тренер? Пропагандируем быстрый и атакующий футбол. Много коротких и средних передач, длинные стараемся минимизировать. Атакующий и агрессивный стиль с доминацией и большим владением мяча.

Цели в команде? «Спартак» — это всегда про результат. Ещё не менее важный фактор, возможно, и основной — воспитание молодёжи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли «Спартак», — сказал Комбаров в интервью пресс-службе красно-белых.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.