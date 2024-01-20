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«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 20 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Магальянс – 11'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус, Троссард.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Андерсен, Гехи, Клайн, Митчелл, Ричардс, Хьюз, Лерма, Эзе, Шлупп, Матета.

После 20 туров АПЛ «Арсенал» набрал 40 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в рамках 2-го тура. В той встрече подопечные Артеты одержали победу со счётом 1:0.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Во втором круге «канониры» разгромили «орлов» со счётом 4:1.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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