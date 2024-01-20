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«Арсенал» отклонил предложение «Вест Хэма» по аренде Смит-Роу — Романо

«Арсенал» отклонил предложение «Вест Хэма» по аренде Смит-Роу — Романо
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«Арсенал» отклонил первоначальное предложение «Вест Хэм Юнайтед» по аренде полузащитника Эмиля Смит-Роу. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что у клуба нет намерений отпускать Эмиля Смит-Роу в аренду, поскольку он по-прежнему считается ключевым для команды Микеля Артеты. Кроме того, игрок рад остаться в «Арсенале».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Эмиль Смит-Роу провёл шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Кроме того, на счету полузащитника три игры в Лиге чемпионов и по одной в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Результативными действиями футболист не отметился.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 40 очков после 20 матчей.

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