Первый тренер Кругового Колодкин: для Данила переход в ЦСКА — новый этап развития

Александр Колодкин, являющийся первым тренером защитника Данила Кругового, прокомментировал его будущий переход из «Зенита» в ЦСКА.

«Первая реакция — разочарование. Я сам отработал в системе, которая сейчас называется академией «Зенита», почти 30 лет. Много заложил в Кругового как в игрока, чтобы он играл за «Зенит», в еврокубках и завоёвывал призы. Но в течение трёх лет быть запасным игроком очень тяжело. Он потенциальный игрок сборной. Решение о переходе, думаю, созревало у него не один год. Его агент следил за игровым временем, как он играет. Есть разочарование, что сильный игрок покидает «Зенит».

Со спортивной точки зрения его можно понять — Данил хочет развиваться, иметь игровое время, выступать за сборную. Хочу, чтобы и болельщики понимали эту ситуацию. Мы не можем осуждать клуб, потому что у каждого есть своя стратегия развития, как использовать игроков. Будем надеяться, что для Данила переход в ЦСКА — новый этап развития. Будем ждать от него прогресса», — сказал Колодкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубевой.

17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Он отправится в московский клуб летом, когда выйдет на рынок свободных агентов. Во второй части сезона Данил будет тренироваться в «Зените-2».

Напомним, 25-летний Круговой является воспитанником «Зенита». Он провёл 105 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами.