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Артета — о разгроме «Кристал Пэлас»: «Арсенал» хочет быть лучшей командой в мире

Артета — о разгроме «Кристал Пэлас»: «Арсенал» хочет быть лучшей командой в мире
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу в матче 21-го тура АПЛ над «Кристал Пэлас» (5:0).

«Мы работаем над всем и хотим доминировать на каждом этапе игры. Мы хотим быть лучшей командой в мире, поэтому вы должны быть лучшими во всём. Мы всё еще можем добиться большего, поэтому мы продолжим работать над всем, что может сделать нас лучше», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Напомним, в этом матче дублем отметился Габриэл Мартинелли, по голу забили Габриэл Магальянс и Леандро Троссард, а также в свои ворота забил вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон.

После результата этого матча «Арсенал» набрал 43 очка за 21 встречу и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.

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