«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ

Сегодня, 20 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступал Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 5:0.

В начале первого тайма, на 11-й минуте, счёт в матче открыл защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. На 37-й минуте вратарь гостей Дин Хендерсон забил автогол, благодаря чему «канониры» удвоили своё преимущество. Во втором тайме, на 59-й минуте матча нападающий Леандро Троссард стал автором третьего гола «Арсенала». В самой концовке встречи, на 90+4-й минуте, Габриэл Мартинелли забил четвёртый гол, а на 90+5-й минуте Мартинелли оформил дубль, установив окончательный счёт встречи — 5:0.

После результата этого матча «Арсенал» набрал 43 очка за 21 встречу и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.