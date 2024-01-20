В услугах Марио Балотелли заинтересован клуб из Серии А

Итальянская «Салернитана» ведёт переговоры с нападающим «Адана Демирспор» Марио Балотелли, сообщает TuttoSalernitana.

По информации источника, генеральному директору клуба Вальтеру Сабатини удалось убедить владельца Данило Иерволино, что Балотелли может стать полезным дополнением для команды. При этом сам игрок не против перехода и готов присоединиться к команде в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий «Адана Демирспор» хочет разорвать контракт с итальянским форвардом, так как он получил травму, уехал в Италию на лечение и не вернулся.

В нынешнем сезоне Марио провёл за «Адану Демирспор» пять матчей в турецкой Суперлиге, где отметился тремя забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.