Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В услугах Марио Балотелли заинтересован клуб из Серии А

В услугах Марио Балотелли заинтересован клуб из Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская «Салернитана» ведёт переговоры с нападающим «Адана Демирспор» Марио Балотелли, сообщает TuttoSalernitana.

По информации источника, генеральному директору клуба Вальтеру Сабатини удалось убедить владельца Данило Иерволино, что Балотелли может стать полезным дополнением для команды. При этом сам игрок не против перехода и готов присоединиться к команде в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий «Адана Демирспор» хочет разорвать контракт с итальянским форвардом, так как он получил травму, уехал в Италию на лечение и не вернулся.

В нынешнем сезоне Марио провёл за «Адану Демирспор» пять матчей в турецкой Суперлиге, где отметился тремя забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Балотелли хочет вернуться в Серию А — Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android