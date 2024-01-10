Балотелли хочет вернуться в Серию А — Footmercato

Итальянский нападающий Марио Балотелли может покинуть турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, футболист может договориться с клубом о расторжении контракта в январе 2024 года. Сообщается, что Марио Балотелли мечтает вернуться в Серию А, чтобы снова попытаться найти место в сборной Италии. Его личная цель — обосноваться и играть в Италии, чтобы завершить свою карьеру в своей стране. Отмечается, что три клуба оценивают возможности перехода Марио Балотелли: «Удинезе», «Салернитана» и «Эмполи».

В текущем сезоне чемпионата Турции 33-летний Марио Балотелли провёл пять матчей, в которых забил три мяча. Предыдущим клубом нападающего был швейцарский «Сьон».