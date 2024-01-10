Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балотелли хочет вернуться в Серию А — Footmercato

Балотелли хочет вернуться в Серию А — Footmercato
Комментарии

Итальянский нападающий Марио Балотелли может покинуть турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, футболист может договориться с клубом о расторжении контракта в январе 2024 года. Сообщается, что Марио Балотелли мечтает вернуться в Серию А, чтобы снова попытаться найти место в сборной Италии. Его личная цель — обосноваться и играть в Италии, чтобы завершить свою карьеру в своей стране. Отмечается, что три клуба оценивают возможности перехода Марио Балотелли: «Удинезе», «Салернитана» и «Эмполи».

В текущем сезоне чемпионата Турции 33-летний Марио Балотелли провёл пять матчей, в которых забил три мяча. Предыдущим клубом нападающего был швейцарский «Сьон».

Материалы по теме
Балотелли раскритиковал VAR после грубой ошибки в матче «Интера» и «Вероны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android