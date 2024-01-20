Тренер сборной Сенегала госпитализирован после победы в матче с Камеруном — Canal+ Afrique

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе был госпитализирован вчера вечером, 19 января, после победы его команды в матче группового этапа Кубка африканских наций с Камеруном (3:1). Об этом сообщает Canal+ Afrique.

По информации источника, 47‑летний специалист был госпитализирован в отделение неотложной помощи вчера около 10 вечера после того, как почувствовал себя плохо после матча. По прошествии более чем 18 часов он всё ещё остаётся в больнице для дальнейшего обследования.

Напомним, Сиссе возглавил сборную Сенегала в 2015 году. В 2021-м под его руководством сенегальская национальная команда выиграла Кубок африканских наций, а в 2019‑м стала серебряным призёром.

В данный момент сборная Сенегала занимает первое место в группе C Кубка африканских наций, набрав шесть очков в первых двух матчах.