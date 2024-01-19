Сборная Сенегала вышла в плей-офф Кубка африканских наций

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Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Сенегала и Камеруна. Команды играли на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Сборная Сенегала одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, сенегальцы стали вторыми участниками плей-офф.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сенегала Исмаила Сарр. На 71-й минуте полузащитник Хабиб Диалло удвоил преимущество сенегальцев. На 83-й минуте защитник Жан-Шарль Кастеллетто сократил отставание Камеруна. На 90+5-й минуте нападающий Сенегала Садио Мане поставил победную точку — 3:1.

Сборная Сенегала занимает первое место в группе С. Команда набрала шесть очков за два матча. Ранее участие в 1/8 финала турнира себе обеспечила сборная Кабо-Верде.