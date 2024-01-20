«Для вас футболиста не существует, если он не в Европе». Садио Мане раскритиковал прессу

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане высказался об утверждениях о том, что в Саудовской Аравии он получает меньше внимания, чем в то время, когда он играл в Европе.

«Вы [журналисты] так думаете потому, что я не в Европе. Это печально для вас, ребята. Потому что для вас, если футболист не играет в Европе, то он уже не имеет для вас никакого значения. Меня, как футболиста, для вас больше не существует.

К счастью, я могу сказать, что саудовская лига — очень хорошая лига, и за ней следят все в мире, поэтому для меня, пока я делаю все возможное и наслаждаюсь каждой минутой здесь, это важнее. Остальное для меня не имеет значения», — приводит слова Мане The Associated Press.

Напомним, с 2023 года Садио Мане выступает за «Аль-Наср». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.