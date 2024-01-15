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Нападающий Сенегала Мане: сборная Камеруна — одна из лучших команд всех времён

Нападающий Сенегала Мане: сборная Камеруна — одна из лучших команд всех времён
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Футболист сборной Сенегала Садио Мане высказался о национальной команде Камеруна, с которой сенегальцам предстоит встретиться в матче группового этапа Кубка африканских наций.

«Камерун и Сенегал постоянно враждуют! Но с Камеруном нельзя шутить. Это одна из лучших команд всех времён», — приводит слова Мане CFOOT в социальной сети X (бывший Twitter).

Сборные Камеруна и Сенегала попали в группу С Кубка африканских наций — 2024. Команды сыграют друг с другом в матче второго тура группового этапа, который состоится 19 января. С 2023 года Садио Мане выступает за «Аль-Наср». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 20 млн.

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