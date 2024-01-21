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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Орлеан» и выйти в 1/8 Кубка Франции

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Орлеан» и выйти в 1/8 Кубка Франции
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались представляющий третий французский дивизион «Орлеан» и «ПСЖ» из высшего дивизиона (Лига 1). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «ПСЖ» разгромил «Орлеан» со счётом 4:1.

В начале первого тайма, на 16-й минуте, Килиан Мбаппе открыл счёт в матче, выведя «ПСЖ» вперёд. Во втором тайме, на 63-й минуте, Мбаппе реализовал пенальти и оформил дубль. На 73-й минуте Гонсало Рамуш сделал счёт разгромным. На 86-й минуте Николас Сен-Руф отыграл один мяч. В концовке встречи, на 88-й минуте, Сенни Майлу с передачи Мбаппе забил четвёртый гол «ПСЖ», установив окончательный счёт встречи — 4:1, победа «ПСЖ».

Кубок Франции . 1/16 финала
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Орлеан
Орлеан
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 16'     0:2 Мбаппе – 63'     0:3 Рамуш – 72'     1:3 Сан-Рюф – 86'     1:4 Mayulu – 88'    

Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «Орлеан» вылетел из текущего розыгрыша турнира.

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