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Жота назвал команду, которая будет бороться вместе с «Ливерпулем» за титул АПЛ

Жота назвал команду, которая будет бороться вместе с «Ливерпулем» за титул АПЛ
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Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал чемпионскую гонку в английской Премьер-Лиге.

«Я надеюсь, что мы сможем вести борьбу за титул до конца. Мы знаем, насколько сильны «Сити» и насколько сильны они могут быть на втором этапе лиги. Мы просто надеемся, что сможем снова принять участие в борьбе за трофей, и надеемся, что в конце концов мы окажемся выше них.

Но мы знаем, что «Сити» — очень сильный соперник, а Де Брёйне — игрок мирового класса и один из тех, кто может изменить ситуацию, как он сделал два года назад, когда мы боролись с ними за титул до последней игры. Но у нас тоже есть такие игроки, и нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем этих решающих моментов, поэтому нам просто нужно сначала сосредоточиться на следующих нескольких месяцах. Попытаемся победить в конце.

У нас много игр и много тяжёлых соревнований, но мы хотим, чтобы всё было так, как два года назад, а не так, как в прошлом году, когда мы не выступили на должном уровне», – приводит слова Жоты Liverpool Echo.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 45 очками после 20 туров. «Манчестер Сити» расположился на втором месте с 43 баллами.

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