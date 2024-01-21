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«Кадис» определился с новым главным тренером команды — Relevo

«Кадис» определился с новым главным тренером команды — Relevo
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Испанский «Кадис» возглавит нынешний главный тренер кипрского «Аполлона» Пабло Мачин, сообщает Relevo.

Мачин возглавил кипрскую команду 27 декабря, а до этого был главным тренером в испанском «Эльче». 48-летний специалист также работал в «Аль-Раэде», «Аль-Аине», «Алавесе», «Эспаньоле», «Севилье», «Жироне» и «Нумансии».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что «Кадис» возглавит главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. При этом источники «Чемпионата» опровергали эту информацию.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков после такого же количества игр.

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