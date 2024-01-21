Если «Спартак» не снизит сумму компенсации за Абаскаля, то «Кадис» откажется от него

«Кадис» продолжает вести переговоры с московским «Спартаком» о переходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, стороны обсуждают сумму компенсации за испанца. Об этом сообщает Canal Sur.

По информации источника, «Кадис» ведёт переговоры о сумме компенсации, которую нужно заплатить за уход Абаскаля, и если требования «Спартака» не снизятся, то испанскому клубу придется искать альтернативу Гильермо. Эта неделя будет ключевой в плане переговоров, так как 28 января «Кадис» будет играть с «Атлетиком» дома, а руководство клуба хочет решить вопрос с новым тренером до этой игры.

Важно отметить, что ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаль не станет главным тренером испанского «Кадиса». Эту информацию подтвердили и источники «Чемпионата». Сообщалось, что предложения от «Кадиса» испанский специалист не получал и не собирается уходить из «Спартака».

Также испанские источники ранее сообщали, что контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025-го. Также отмечалось, что сумма отступных, прописанная в контракте Абаскаля с красно-белыми, составляет € 2 млн, которые «Спартак» и намерен потребовать у «Кадиса» в случае ухода Гильермо.