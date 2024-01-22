«Тюрьму устраивать ему не будем». Аршавин рассказал об условиях Кругового в дубле «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие условия организуют защитнику Данилу Кругового во второй команде сине-бело-голубых «Зените-2», куда Кругового сослали из первой команды из-за его перехода в московский ЦСКА.

«Круговой только приехал из основной команды. Все тренеры в «Зените‑2» знают его с детства. Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым.

В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Стоит отметить, что Круговой является воспитанником «Зенита».