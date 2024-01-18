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Файзуллаев прокомментировал победу Узбекистана над Индией

Файзуллаев прокомментировал победу Узбекистана над Индией
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Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу своей национальной команды в матче 2-го тура группового этапа с Индией (3:0). 20-летний игрок стал автором одного из забитых мячей.

«Мы потрясающе чувствуем себя после победной игры. И я хочу поздравить весь наш узбекский народ с победой. Продолжаем идти вперёд!» — сказал Файзуллаев в видеоинтервью пресс-службе турнира.

После этой победы в активе Узбекистана стало четыре очка. Команда занимает второе место в группе В. Индия располагается на последнем месте с нулём очков. Также в этой группе выступает Австралия (шесть очков) и Сирия (одно).

Напомним, Файзуллаев присоединился к ЦСКА прошлым летом, перейдя из «Пахтакора». В нынешнем сезоне Аббос сыграл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.

Турнирная таблица Кубка Азии
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