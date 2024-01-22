Маттеус: то, что Горецка не выходит в старте, плохо сказывается на атмосфере в «Баварии»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о полузащитнике мюнхенцев Леоне Горецке.

«Тот факт, что Леон Горецка снова не вышел в стартовом составе (на матч с «Вердером». — Прим. «Чемпионата»), плохо сказывается на атмосфере внутри коллектива. Игроки вряд ли понимают, почему решения принимаются против Горецки. Леон давно в «Баварии», он пользуется уважением партнёров и обладает менталитетом, которого нет ни у кого другого в клубе. «Баварии» очень не хватало его в матче с «Вердером»», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент после 17 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 41 очком. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков.