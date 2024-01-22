«Рубин» в товарищеском матче разгромил сербский «Напредак» со счётом 5:2

Сегодня, 22 января, в рамках товарищеского матча встречались казанский «Рубин» и сербский «Напредак». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке, Турция. Игра началась в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу казанцев.

На 15-й минуте нападающий сербской команды Слободан Станойлович открыл счёт. Уже на 27-й минуте Александр Ломовицкий сделал счёт равным. Однако на 32-й минуте Лазар Зличич вновь вывел «Напредак» вперёд. Затем на 53-й, 59-й и 65-й минутах забили футболисты казанцев Касра Тахери, Мирлинд Даку и Дмитрий Кабутов. А на 89-й минуте игрок сербского клуба забил гол в свои ворота.

Для «Рубина» это был первый товарищеский матч на сборах. Казанская команда также встретится с болгарскими «Славией», «Ботевом», «Ардой Кырджали», австрийским «Санкт-Пёльтеном», южнокорейским «Канвоном» и российскими «Челябинском», «Волгарём», тульским «Арсеналом» и «Родиной».