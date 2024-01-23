«Динамо» объявило состав на Кубок Легенд — 2024, Кураньи и Семшов — в заявке

Московское «Динамо» поделилось информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд — 2024, сообщает пресс-служба турнира.

В состав команды легенд бело-голубых вошли: Кевин Кураньи, Игорь Семшов, Геннадий Тумилович, Эрик Яхимович, Владимир Гранат, Андрей Новгородов, Максим Ромащенко, Александр Сапета, Андрей Каряка, Евгений Луценко и Эрик Корчагин. Главным тренером команды будет Александр Бородюк. Его помощниками станут Андрей Кобелев и Виктор Лосев.

Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. Также в этом турнире примут участие сборная мира и команды легенд московских «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также санкт-петербургского «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.