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«Мы будем бороться за три титула, которые у нас остались». Хави — о целях «Барселоны»

«Мы будем бороться за три титула, которые у нас остались». Хави — о целях «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о борьбе каталонского клуба за титулы в нынешнем сезоне-2023/2024.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Победа в Ла Лиге? Я всегда мыслю позитивно, вы меня уже знаете. Я хочу думать, что мы будем бороться в этом соревновании. Я думаю о том, чтобы завтра провести хороший матч. Цель состоит в том, чтобы продолжать побеждать, чтобы участвовать в гонке Ла Лиги.

Ла Лига или Кубок? Мы не можем отказаться ни от одного из них. Мы будем бороться за три титула, которые у нас остались. Мотивированные, воодушевлённые. Выигрывать матчи убедительно», — приводит слова Хави Marca.

После 20 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (52 очка). В Кубке Испании каталонский клуб дошёл до 1/4 финала, где сыграет с «Атлетик Бильбао». Также команда Хави продолжает участие в Лиге чемпионов. В 1/8 «Барселона» сыграет с «Наполи».

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