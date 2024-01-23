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Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании

Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски предъявил претензии наставнику каталонской команды Хави после матча 1/8 финала Кубка Испании с командой «Унионистас де Саламанка» (3:1), сообщает Bar Canaletes в соцсетях. Польскому форварду не понравился выбор стартового состава.

«Кубок – единственный турнир, в котором у нас остаются хорошие шансы на победу, вам следовало выбрать более сильный состав», — сказал Левандовски.

«Я и мой штаб всё проанализировали, состав был верным», — ответил Хави.

После 20 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и пять результативных передач. Ранее Левандовски выступал в мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

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