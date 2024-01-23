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«Хорошо относился к России». Владимир Путин рассказал о знакомстве с Пеле

«Хорошо относился к России». Владимир Путин рассказал о знакомстве с Пеле
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о знакомстве с бразильским футболистом Пеле.

«Пеле? Ну, да, не ошибёшься. Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек… И очень хорошо относился к нашей стране», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Пеле большую часть своей карьеры играл за бразильский «Сантос». А два года провёл в американском «Нью-Йорк Космос», где завершил футбольную карьеру в 1977 году. 29 декабря 2022 года выдающийся футболист скончался.

В общей сложности бразильский игрок выиграл три раза Чемпионат мира, шесть раз – бразильскую Серию А, два раза – Кубок Либертадорес и чемпионат Америки. При этом Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру – по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.

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