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«Байер» достиг соглашения с «Бетисом» по аренде Иглесиаса

«Байер» достиг соглашения с «Бетисом» по аренде Иглесиаса
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Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас в ближайшее время станет игроком «Байера». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны достигли договорённости по аренде 31-летнего футболиста. «Байер» будет иметь опцию выкупа игрока за € 8 млн. Отмечается, что в сделке был лично заинтересован главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Иглесиас выступает за «Бетис» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за бело-зелёных 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее стало известно о намерении «Байера» перехватить у «Атлетико» форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.

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