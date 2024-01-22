«Байер» намерен перехватить Мойзе Кина у «Атлетико»

Переход нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина в мадридский «Атлетико» на правах аренды может сорваться. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в борьбу за подписание 23-летнего игрока планирует вступить леверкузенский «Байер». Представители немецкого клуба уже вышли на связь с «Ювентусом», переговоры находятся на ранней стадии. Руководство туринцев примет окончательное решение о будущем своего футболиста в ближайшее время.

Кин находился в системе «Ювентуса» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Эвертон». В текущем сезоне форвард провёл за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о желании Кина продолжить карьеру именно в мадридском клубе.