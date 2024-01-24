Определились 10 участников плей-офф Кубка африканских наций

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Завершился второй игровой день 3-го тура Кубка африканских наций. По его итогу определились четыре участника плей-офф турнира.

По итогам игрового дня участие в плей-офф турнира гарантировали национальные команды Сенегала, Камеруна, Анголы, Мавритании, Гвинеи и Буркина-Фасо. Ранее в финальную часть турнира пробились сборные Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде и Египта.

Завершили своё участие на Кубке африканских наций национальные команды Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Ганы, Алжира и Гамбии.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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