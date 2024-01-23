Забили четыре гола после 85-й минуты, но последний — рукой! Пока лучший матч Кубка Африки

Гамбия упустила победу над Камеруном (3:3) в матче 3-го тура группового этапа Кубка Африки. Этот результат фееричен не только из-за счёта, но и благодаря ураганному сюжету! Фаворит едва не остался без плей-офф турнира, но вовремя собрался и выдал невероятную концовку.

Гамбия – аутсайдер группы С, но в последнем туре вполне могла запрыгнуть на третье место в группе, несмотря на два поражения в предыдущих турах. Казалось, этому не бывать: Карл Токо Экамби вывел камерунцев вперёд на 56-й минуте. А затем началось самое интересное.

Вот как развивались события в этом улётном втором тайме после того, как Камерун вышел вперёд:

72-я минута – Абли Джаллоу сравнял счёт (1:1);

85-я минута – Эбрима Колли вывел вперёд Гамбию (2:1);

87-я минута – Джеймс Гомес забил в свои (2:2);

90+1-я минута – Кристофер Ву успокоил Камерун (2:3);

90+1-я минута – Колли оформил дубль и заставил фаворита понервничать (3:3).

Но последний мяч судья всё-таки отменил, потому что его забили рукой – пусть и красиво. Таким образом, Гамбия закончила групповой этап без очков, а Камерун набрал четыре – и поднялся сразу на вторую строчку (по дополнительным показателям обошли Гвинею).

Невероятное развитие событий! В течение 45 минут Камерун побывал на трёх местах в группе: от последнего (и для такой сборной даже немного позорного) до второго. Гамбию даже немного жаль: сражались до последнего с фаворитом и имели все шансы сотворить сенсацию.