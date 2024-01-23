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Гамбия — Камерун — 2:3, обзор матча Кубка Африки: камбэк, голы Экамби, Колли, незасчитанный мяч, 23 января 2024

Забили четыре гола после 85-й минуты, но последний — рукой! Пока лучший матч Кубка Африки
Константин Кринский
Гамбия — Камерун — 2:3, обзор
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Камерун вытащил себя из группы в самый последний момент!

Гамбия упустила победу над Камеруном (3:3) в матче 3-го тура группового этапа Кубка Африки. Этот результат фееричен не только из-за счёта, но и благодаря ураганному сюжету! Фаворит едва не остался без плей-офф турнира, но вовремя собрался и выдал невероятную концовку.

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 20:00 МСК
Гамбия
Окончен
2 : 3
Камерун
0:1 Токо Экамби – 56'     1:1 Джаллоу – 72'     2:1 Колли – 85'     2:2 Гомес – 87'     2:3 Ву – 90+1'    

Гамбия – аутсайдер группы С, но в последнем туре вполне могла запрыгнуть на третье место в группе, несмотря на два поражения в предыдущих турах. Казалось, этому не бывать: Карл Токо Экамби вывел камерунцев вперёд на 56-й минуте. А затем началось самое интересное.

Вот как развивались события в этом улётном втором тайме после того, как Камерун вышел вперёд:

  • 72-я минута – Абли Джаллоу сравнял счёт (1:1);
  • 85-я минута – Эбрима Колли вывел вперёд Гамбию (2:1);
  • 87-я минута – Джеймс Гомес забил в свои (2:2);
  • 90+1-я минута – Кристофер Ву успокоил Камерун (2:3);
  • 90+1-я минута – Колли оформил дубль и заставил фаворита понервничать (3:3).

Но последний мяч судья всё-таки отменил, потому что его забили рукой – пусть и красиво. Таким образом, Гамбия закончила групповой этап без очков, а Камерун набрал четыре – и поднялся сразу на вторую строчку (по дополнительным показателям обошли Гвинею).

Невероятное развитие событий! В течение 45 минут Камерун побывал на трёх местах в группе: от последнего (и для такой сборной даже немного позорного) до второго. Гамбию даже немного жаль: сражались до последнего с фаворитом и имели все шансы сотворить сенсацию.

Турнир наполнен неожиданностями:
Кто из фаворитов пролетит мимо плей-офф? Расклады на групповой этап Кубка Африки
Кто из фаворитов пролетит мимо плей-офф? Расклады на групповой этап Кубка Африки
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