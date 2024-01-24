Кубок африканских наций, 23 января: результаты игрового дня

23 января прошли четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

23 января, результаты игрового дня:

Группа С:

Гамбия — Камерун — 2:3.

Гвинея — Сенегал — 0:2.

Группа D:

Ангола — Буркина-Фасо — 2:0.

Мавритания — Алжир — 1:0.

В финальную часть турнира пробились сборные Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде, Египта, Сенегала, Камеруна, Анголы и Буркина-Фасо.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.