Глава УЕФА Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России

Президент УЕФА Александер Чеферин хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для молодёжных команд России, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на слова самого функционера.

Отмечается при этом, что пока специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) продолжается, о полном возвращении российских команд и сборных не может быть и речи.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские сборные U17, но уже в октябре отменил своё решение.