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Президент УЕФА назвал разницу между европейским и саудовским футболом

Президент УЕФА назвал разницу между европейским и саудовским футболом
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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о разнице между европейским и саудовским футболом.

«У европейского футбола очень сильные корни. Он часть культуры, нашей истории. Этого купить нельзя. Невозможно.

Игроки едут в Саудовскую Аравию потому, что там выгодные контракты. И я их не виню за это. Если они приближаются к завершению карьеры – может, для них это новое приключение, к тому же можно заработать много денег. Я не хочу их винить или что-нибудь в этом духе», – приводит слова Чеферина The Telegraph.

Напомним, в Саудовскую Аравию перебрались такие игроки, как Рияд Марез, Малком, Неймар, Эдуард Менди, Фабиньо, Садио Мане, Эмерик Лапорт, Марсело Брозович, Алекс Теллес, Янник Карраско, Александр Митрович, Калиду Кулибали, Рубен Невес, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и другие.

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