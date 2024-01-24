Игрок «Факела» Магаль: ничего страшного в Fan ID не вижу — точно не нам жаловаться

Игрок «Факела» Руслан Магаль признался, что не видит ничего страшного во введении Fan ID в РПЛ. Также он поблагодарил болельщиков воронежского клуба, что продолжают оказывать команде хорошую поддержку.

«В Воронеже даже с этой ситуацией достаточно много болельщиков приходят и болеют. Ничего страшного в этом не вижу. Наверное, если сделали эту систему, то для чего-то она нужна. Точно не «Факелу» жаловаться на то, что у нас маленькая посещаемость. В другие города тоже много болельщиков приезжает, хотелось бы поблагодарить их за это. Мы это ценим! На выезде чувствуем себя как дома», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Русланом Магалем читайте на «Чемпионате» в 10:00