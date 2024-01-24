Лапорта: «Барселона» становится всё сильнее и сильнее, в раздевалке есть единство

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о прогрессе каталонской команды во второй половине сезона-2023/2024. По его словам, в раздевалке появилось единство.

«Команда становится всё сильнее и сильнее, мы всё более сплочены. В раздевалке есть некое единство. Мы говорим о единстве не просто ради того, чтобы находиться в одной команде, а чтобы помогать друг другу. Когда кто-то из игроков испытывает определённые трудности, остальные должны ему помочь. В этом смысле есть прогресс после первой части сезона, в которой у нас были взлёты и падения, были травмы. Но мы начинаем восстанавливать травмированных игроков. Мы начинаем играть в тот футбол, в который любит играть „Барселона“, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

После 20 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.