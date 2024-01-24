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Магаль: первые полгода в «Торпедо» Игнашевич — идеальный тренер, но потом он поменялся

Магаль: первые полгода в «Торпедо» Игнашевич — идеальный тренер, но потом он поменялся
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Защитник «Факела» Руслан Магаль, ранее выступавший за «Торпедо», высказался о главном тренере автозаводцев Сергее Игнашевиче.

«Когда я только приходил в «Торпедо», он был более спокойным тренером. Для команды это было идеально. У него всегда всё было расписано, показывал игрокам, что он хочет. Постоянно приводил примеры и нарезки европейских игроков по позициям. Во время игры тоже только спокойный подсказ. Первые полгода — один из самых спокойных и рассудительных тренеров. Но если говорить про его манеру поведения, то постепенно он становился более агрессивным, выходил из себя. Сейчас я тоже его таким вижу. Но первые полгода все наслаждались и говорили, что это идеальный тренер», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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