Ярошик считает, что из-за опыта в России у него возникнут проблемы с работой в Чехии

Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что из-за российского бекграунда у него возникнут проблемы с трудоустройством в Чехии. Специалист считает, что ему лучше «затеряться» за границей. Также Ярошик отметил, что для него не имеет значения, в какой стране тренировать.

«Где буду тренировать дальше? Посмотрим, что получится. Оставлю это на волю судьбы.

Где хочу работать — в Чехии или за границей? Предложений будет не так много. Я не против снова уехать куда-нибудь. Мне всё равно, где тренировать.

Возникнут ли у меня проблемы с работой в Чехии из-за опыта в России? Думаю, да. Наверное, для меня было бы лучше уехать за границу, чтобы затеряться», — приводит слова Ярошика Ustecky Denik.