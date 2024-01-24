Ярошик: Чехия больше всех протестует против России, это перебор

Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что Чехия чересчур сильно протестует против России. По его мнению, это перебор.

«Удивила ли меня критика в Чехии за работу в России? Время не идеальное, с другой стороны, я думаю, что это немного перебор. Мы [Чехия], наверное, больше всех протестуем против России вообще во всём мире, как мне кажется.

У Чехии был плохой опыт с Россией? Конечно, но у кого его не было? Он есть у большего количества стран. Но сейчас мы чересчур вовлечены во всё это. Никто не хочет вооружённых конфликтов. Нет смысла говорить об этом слишком много, потому что мы будем пересказывать то, что уже 100 раз говорили», — приводит слова Ярошика Ustecky Denik.