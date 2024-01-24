Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что Чехия чересчур сильно протестует против России

Ярошик: Чехия больше всех протестует против России, это перебор
Иржи Ярошик
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что Чехия чересчур сильно протестует против России. По его мнению, это перебор.

«Удивила ли меня критика в Чехии за работу в России? Время не идеальное, с другой стороны, я думаю, что это немного перебор. Мы [Чехия], наверное, больше всех протестуем против России вообще во всём мире, как мне кажется.

У Чехии был плохой опыт с Россией? Конечно, но у кого его не было? Он есть у большего количества стран. Но сейчас мы чересчур вовлечены во всё это. Никто не хочет вооружённых конфликтов. Нет смысла говорить об этом слишком много, потому что мы будем пересказывать то, что уже 100 раз говорили», — приводит слова Ярошика Ustecky Denik.

Материалы по теме
В «Словане» отреагировали на критику после проведённого матча с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android