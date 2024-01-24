В «Словане» отреагировали на критику после проведённого матча с московским «Динамо»

Владелец «Слована» Иван Кмотрик отреагировал на шквал критики после проведённого матча с московским «Динамо». Напомним, «Слован» провёл товарищескую игру с российским клубом на зимних сборах, что вызвало негодование общественности. Помимо критики болельщиков своё недовольство выразил футбольный клуб «Славия», который отказался от товарищеского матча со «Слованом» из-за контакта с россиянами.

«А с кем нам играть, если „Динамо“ тоже на сборах? Нам нужен был сбалансированный соперник, мы могли бы сыграть со „Злате Моравце“ даже в Словакии.

С российскими командами все стараются не играть матчи из-за боевых действий? А какое отношение эти игроки имеют к вооруженному конфликту?" — приводит слова Кмотрика Sport Aktuality.