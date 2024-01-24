Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Словане» отреагировали на критику после проведённого матча с московским «Динамо»

В «Словане» отреагировали на критику после проведённого матча с московским «Динамо»
Комментарии

Владелец «Слована» Иван Кмотрик отреагировал на шквал критики после проведённого матча с московским «Динамо». Напомним, «Слован» провёл товарищескую игру с российским клубом на зимних сборах, что вызвало негодование общественности. Помимо критики болельщиков своё недовольство выразил футбольный клуб «Славия», который отказался от товарищеского матча со «Слованом» из-за контакта с россиянами.

«А с кем нам играть, если „Динамо“ тоже на сборах? Нам нужен был сбалансированный соперник, мы могли бы сыграть со „Злате Моравце“ даже в Словакии.

С российскими командами все стараются не играть матчи из-за боевых действий? А какое отношение эти игроки имеют к вооруженному конфликту?" — приводит слова Кмотрика Sport Aktuality.

Материалы по теме
«Славия» отказалась от игры со «Слованом» из-за сыгранного товарищеского матча с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android