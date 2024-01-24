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«Урал» объявил об уходе полузащитника Луки Цулукидзе

«Урал» объявил об уходе полузащитника Луки Цулукидзе
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Футбольный клуб «Урал» объявил о расставании с полузащитником Лукой Цулукидзе. Стороны приняли решение прекратить дальнейшее сотрудничество.

Грузинский футболист присоединился к «Уралу» в феврале 2022 года, но успел провести только один официальный матч за команду из Екатеринбурга. 19-летний хавбек был связан с «Уралом» контрактом до 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник не провёл ни одного матча за команду Виктора Гончаренко. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 тысяч.

«Урал» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гончаренко сыграют с «Ахматом» на выезде. Игра состоится в начале марта.

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