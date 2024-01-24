В «Пари НН» готовы расстаться с Калинским, но не отпустили его в «Балтику»

Калининградская «Балтика» заинтересована в аренде полузащитника Николая Калинского. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, в «Пари Нижний Новгород» не отпустили футболиста, потому что считают «Балтику» своим прямым конкурентом. При этом отмечается, что нижегородцы готовы расстаться с футболистом. Клуб может отпустить игрока только в команду Первой лиги, что Калинского не устраивает.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Николай Калинский провёл 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Срок контракта полузащитника с «Пари НН» рассчитан до лета 2024 года.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков.